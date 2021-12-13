الجبهة الشعبيّة تبدأ فعاليات انطلاقتها الـ54 بعنوان "جبهة عربية لمقاومة التطبيع والتصفية"

غزة / سما /

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن بدء فعاليات انطلاقتها الرابعة والخمسين تحت عنوان "جبهة عربية لمقاومة التطبيع والتصفية".

وقالت الجبهة في تصريحٍ صحفي صادر عنها: في ظل ما يتعرّض له شعبنا من حالة استهداف وعدوان متواصل، وما يكابده من حصار وأوضاع معيشيّة واقتصاديّة صعبة، ووفاءً لتضحيات الشهداء، وإسنادًا لأسيراتنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وانطلاقًا من مبادئها الكفاحيّة والثورية، وبرنامجها الوطني والمجتمعي، قرّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أن تُحيي ذكرى انطلاقتها الرابعة والخمسين هذا العام بطريقةٍ مختلفة، تحت عناوين ورسائل وأهداف وطنيّة ومجتمعيّة ومطلبيّة وفي المقدمة منها قضية الأسرى.

ودعت الجبهة منظماتها وعضويتها وجمهورها وحاضنتها الشعبيّة إلى تنظيم مجموعة من الأعمال التطوعية الهادفة لتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صمودهم في مواجهة الحصار والأعباء الاقتصادية الصعبة، ومن بينها تعزيز أواصر التكافل الاجتماعي مع العائلات والأسر الفقيرة، وتغطية أسطح بيوت الفقراء في ظل دخولنا فصل الشتاء.

وأكَّدت أنّها ستقوم بتنظيم سلسلة من الزيارات لأسر الشهداء والأسرى، وفاءً لهم وفي إطار تعزيز القيم التضحوية، وتأكيدًا على التمسك بالمقاومة والوحدة طريقًا للتحرير والعودة.

وقرّرت الجبهة في قطاع غزّة تنظيم مسيرة مركزيّة حاشدة يوم الاثنين الموافق 13/12/2021 الساعة الحادية عشرة صباحًا، تنطلق من شارع الشهداء وتنتهي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، وسيتخللها كلمة للجبهة الشعبيّة ستتطرق خلالها إلى آخر المستجدات الراهنة، وستؤكّد على مجموعة من العناوين السياسيّة والمجتمعيّة.

وطالبت جميع رفاقها في كل أماكن تواجدهم بتنظيم سلسلةٍ متنوعةٍ من الأنشطة والفعاليات الجماهيريّة في الساحات والفروع المختلفة.