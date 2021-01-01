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القدس: الكشف عن مخطط استيطاني جديد قرب بيت صفافا

الإثنين 06 ديسمبر 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: الكشف عن مخطط استيطاني جديد قرب بيت صفافا



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الاثنين، عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد، قرب بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، على مساحة تصل 38 دونماً.

وبحسب “هآرتس”، فإن ما تسمى “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” ستبحث في طلب بلدية الاحتلال و”القائم بأملاك الغائبين” في وزارة العدل؛ لإقامة حي استيطاني جديد على بعد أمتار قليلة من منازل الفلسطينيين، في بلدة بيت صفافا.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم بناء 473 وحدة استيطانية، وسيطلق عليها اسم “جفعات حشاكيد”.

ويعاني سكان بلدة بيت صفافا من قلة أراضي البناء، في ظل مخططات الاحتلال لتعزيز الاستيطان في القدس المحتلة، أبرزها مخطط إقامة مستوطنة “جفعات همتوس” في أراضٍ معظمها صادرها الاحتلال من سكان بيت صفافا.

#مخطط استيطاني #بيت صفافا #القدس المحتلة #الاستيطان #الحكومة الاسرائيلية #الاراضي الفلسطينية

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