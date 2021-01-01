  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالية تعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين ومخصصات الأسرى والشهداء والجرحى

الإثنين 06 ديسمبر 2021 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية تعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين ومخصصات الأسرى والشهداء والجرحى



رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين ومخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى، عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2021، غداً الثلاثاء، بنسبة صرف 75% وبحد ادناه 1650 شيكلا.

وأشارت الوزارة في تصريح نشرته، مساء اليوم الاثنين، على صفحتها في موقع (فيسبوك)، إلى أن ذلك جاء نتيجة استمرار إسرائيل للاقتطاعات الضخمة غير القانونية من أموال المقاصة، عقابا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى، وكذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم.

وأكدت الوزارة، أن الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين ويُعاد صرفه لهم بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة.

1

#المالية الفلسطينية #رواتب الموظفين #موظفي السلطة #مخصصات ذوي الشهداء والجرحى

الأكثر قراءة اليوم

جورج قرداحي يكشف تفاصيل استقالته ومصير عمل أولاده في الخليج

أسعار صرف العملات

سفارتنا بالقاهرة تٌصدر تنويهاً للمواطنين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة

دار الإفتاء المصرية ترد على محمد صلاح بعد أزمة شرب الخمور

فصائل المقاومة: اعتداءات الأجهزة الامنية ستشعل فتيل الثورة في الضفة

إيهود باراك يتساءل: كيف يمكن إيقاف النووي الإيراني بصفته مدخلاً لـ”نووي الشرق الأوسط”؟

استشهاد فتى من نابلس بزعم دهسه حارس أمن إسرائيلي قرب طولكرم

الأخبار الرئيسية

المؤتمر العام لموظفي "الأونروا" يقرر رفع قضية ضد الادارة أمام محكمة"العدل الدولية" لتأخر راتب شهر نوفمبر

الصحة: 5 حالات وفاة و402 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

صحيفة: تأجيل زيارة عباس كامل الى اسرائيل و"غضب مكتوم لدى الجانب المصري"

اشتية : استمرار إسرائيل بالاقتطاع من أموالنا يضعنا في وضع مالي صعب

الصحة : نتائج 130 عينة لا تحمل المتحور الجديد اوميكرون

الاتصالات الفلسطينية