المالية تعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين ومخصصات الأسرى والشهداء والجرحى

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين ومخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى، عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2021، غداً الثلاثاء، بنسبة صرف 75% وبحد ادناه 1650 شيكلا.



وأشارت الوزارة في تصريح نشرته، مساء اليوم الاثنين، على صفحتها في موقع (فيسبوك)، إلى أن ذلك جاء نتيجة استمرار إسرائيل للاقتطاعات الضخمة غير القانونية من أموال المقاصة، عقابا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى، وكذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم.



وأكدت الوزارة، أن الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين ويُعاد صرفه لهم بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة.



