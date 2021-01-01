وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين يزور الزملاء التلمس والمدهون وحرب

غزة / سما /

قام وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين ، امس الاحد ، برئاسة نائب نقيب الصحفيين د .تحسين الأسطل ، والزملاء الصحفيين عاهد فروانة ود. رامي الشرافي عضوي الأمانة العامة للنقابة، ولؤي الغول مدير النقابة بغزة ، والزملاء الصحفيين اشرف الهور ود. جهاد ابو طير ود. توفيق أبو جراد، بزيارة الزميل القدير زكريا التلمس لتقديم التهاني له بسلامة الشفاء بعد وعكة صحية ألمت به أدخل على إثرها المستشفى، كما وزار الوفد الزميل زكريا المدهون للتهنئة بسلامة الشفاء بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح، متمنين لهما السلامة التامة.

وقدم وفد النقابة التهاني والتبريكات للدكتور غسان حرب بمناسبة تكليفه عميدا لكلية الإعلام في جامعة الاقصى، متمنين له التوفيق والنجاح ومعربين عن استعدادهم للتعاون المثمر ما بين النقابة والكلية بما يعود بالفائدة على طلبة وخريجي الإعلام.