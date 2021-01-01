وفد من مركز التحكيم التجاري يبحث سبُل التعاون مع رئيس محكمة الاستئناف بغزة

غزة / سما /

بحث وفد من مركز غرفة تجارة غزة للتحكيم التجاري اليوم سبُل التعاون المشترك مع رئيس محكمة الاستئناف بغزة المستشارحسن على الهسي، وذلك في إطار سعي المركز للتشبيك والتعاون مع المحاكم والمؤسسات والهيئات المحلية ذات العلاقة بعمل مركز التحكيم التجاري.

وضم وفد المركز كلاً من أمين سر الغرفة التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة المركز السيد هاني عطاالله، وأمين سر المركز الدكتور زياد الدماغ، وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق المهندس محمد الفرعاوي، والمستشار القانوني الأستاذ محمد الحطاب، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الأستاذ خليل عطاالله.

بدوره أعرب السيد هاني عطاالله عن سعادته باللقاء والذي يؤسس إلى علاقة تعاونية قوية بين محكمة الاستئناف ومركز غرفة تجارة غزة للتحكيم التجاري، لاسيما في حل المنازعات التجارية التي تتطلب التدخل السريع والعاجل لتقديم الحلول بناءً على توافق أطرف الخصوم.

وأشار عطاالله إلى أن المركز يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وفقاً لرخصة وزارة العدل الفلسطينية، وهو مركز متخصص لمباشرة نشاط التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات التجارية وفقاً لإرادة أطراف الخصوم، نشأ تلبيةً لضروريات حيوية وهامة تقتضيها مواكبة التطورات الحديثة في فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة لغرض المساهمة في تحقيق السلم المجتمعي.

من جانبه ثمن المستشار حسن الهسي دور الغرفة التجارية في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أهمية التحكيم التجاري والذي يحتاجه قطاع غزة اليوم نظراً لوجود العديد من القضايا التجارية العالقة والتي تحتاج إلي تدخل من قبل مراكز التحكيم التجاري، من أجل التخفيف عن كاهل القضاء، معتبراً التحكيم التجاري سنداً للقضاء ومهم في حسم المنازعات التجارية التي تحتاج تدخل من الخبراء والمحكمين.

وأشار الدكتور زياد الدماغ إلى أن المركز يضم نخبه من الخبراء المتخصصين في مجالات التحكيم المتعددة، ويعمل وفق لوائح ونظم تحدد طبيعة العلاقة والعمل، مؤكداً على استعداد المركز للتعاون مع القضاء وحل جميع القضايا التجارية العالقة.

وأكد المهندس محمد الفرعاوي على أهمية العلاقة التكاملية بين عمل مركز التحكيم التجاري والقضاء، لما لها من دور كبير في الاسراع بحل المنازعات التجارية، لافتاً إلى استعداد المركز للتعاون في حل جميع القضايا التجارية العالقة والفصل بينها.

وقدم وفد المركز التهنئة للمستشار حسن على الهسي بمناسبة تعينه رئيساً لمحكمة الاستئناف بغزة متمنين له التوفيق والتقدم.