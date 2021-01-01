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الصحة: 5 حالات وفاة و402 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

الإثنين 06 ديسمبر 2021 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 5 حالات وفاة و402 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 18، الخليل 103، بيت لحم 53، نابلس 23، سلفيت 3، جنين 13، رام الله والبيرة 32، طولكرم 4، قلقيلية 1، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 151".
 
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، الخليل 13، بيت لحم 21، نابلس 10، سلفيت 0، جنين 13، رام الله والبيرة 24، طولكرم 3، قلقيلية 0، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 100".

وسجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة في الخليل.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 84 مريضاً، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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