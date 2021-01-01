المؤتمر العام لموظفي "الأونروا" يقرر رفع قضية ضد الادارة أمام محكمة"العدل الدولية" لتأخر راتب شهر نوفمبر

رام الله / سما /

قررت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة "الأونروا" رفع قضية على إدارة الوكالة في محكمة النزاعات ومحكمة لاهاي لتعويض الموظفين عن الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي لحق بهم بسبب عدم صرف رواتبهم حتى اللحظة.

وحذر المؤتمر العام في بيان له يوم الاثنين، إدارة الوكالة من التأخر بصرف راتب شهر ديسمبر ولو ليوم واحد.

وذكر المؤتمر إدارة الوكالة بخطوة الإضراب الشامل وبأنه سيكون بصورة أشد في حال استمرت في سياساتها بالتضييق على الموظفين.

وكان مفوض الاونروا اكد في بيان الاسبوع الماضي انه صرف رواتب موظفي الاونروا عن شهر نوفمبر سيتم بحد اقصى العاشر من اتلشهر الحالي .