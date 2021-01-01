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الاعتداء بالضرب على أسرى عملية الجلبوع ومحاميهم داخل قاعة المحكمة بالناصرة

الإثنين 06 ديسمبر 2021 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعتداء بالضرب على أسرى عملية الجلبوع ومحاميهم داخل قاعة المحكمة بالناصرة



القدس المحتلة / سما /

اعتدى عناصر من مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيليّ على الأسرى مُنفّذي عملية الفرار من سجن الجلبوع الإسرائيليّ، وذلك خلال جلسة محاكمة أُقيمت اليوم الإثنين داخل محكمة الصلح في مدينة الناصرة.

وأفاد شهود عيان" بأنّ الصحافيين أُخرِجوا من قاعة المحكمة عقب الاعتداء على الأسرى، مشيرا إلى احتمال أن يُعاد إدخالهم إليهما.

وأكّد المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن الأسير محمد العارضة في تصريحات أدلى بها إلى "عرب 48"، الاعتداء على الأسرى داخل قاعة المحكمة، موضحا أنّ "المحكمة أمهلت النيابة العامة أسبوعا لاتخاذ قرار بإلغاء لوائح الاتهام، أو الاستمرار فيها".

وشدّد محاجنة على أنّه "لا يجوز معاقبة الأسرى مرتين؛ مرة في المحكمة التأديبية والعزل، ومرة أخرى بتقديم لوائح اتهام ضدهم ومحاكمتهم".

وكانت المحكمة قد نظرت الشهر الماضي، في رد طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن الأسرى الستة الذين فروا من سجن "جلبوع"، على لوائح الاتهام التي قدمتهم بحقهم وشخصين آخرين بمساعدتهم على الفرار في شهر أيلول/ سبتمبر 2021.

وذكر محاجنة حينها أن "المؤسسة الإسرائيلية تقوم بمعاقبة الأسرى مرتين، علما أن 4 من بين المتهمين بمساعدة الأسرى أنهوا محكومياتهم من بينهم نضال نفيعات".

ولفت نقلا عن الأسرى إلى أن "وضعهم سيّئ جدا وهم يعيشون داخل مقابر ودون أكل وشرب ومراحيض منذ 48 ساعة وبعضهم جرى إحضارهم من بئر السبع".

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