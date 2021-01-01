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اليكِ "سيدتي" ابتعدي عنها.. حركاتٌ تهدد أنوثتك

الإثنين 06 ديسمبر 2021 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليكِ "سيدتي" ابتعدي عنها.. حركاتٌ تهدد أنوثتك



وكالات / سما /

تعدُّ أنوثة المرأة المفتاح الأساس لقلب الرجل، وهي التي تميزها في المجتمع. فلكل امرأةٍ سر خاص وطريقة تظهر فيها أنوثتها وجاذبيتها هذه، إلاَّ أنها قد تقع أحياناً في فخِّ ارتكاب بعض الأخطاء الفادحة، التي تفقدها أنوثتها إلى حدٍّ كبيرٍ سواء في نظر الرجل أو في نظر كل من حولها في المجتمع.

لذلك، ولأن أنوثتك مهمة جداً، تعرفي على التصرفات التي تقومين بها وتفقدك أنوثتك لكي تبتعدي عنها:

 الثرثرة:

المرأة قبيحة اللسان لا تفقد جاذبيتها في نظر الرجل فحسب، بل تجعل كل من حولها ينفرون منها. لذا ابتعدي عن هذه العادة السيئة، ولا داعي لأن نذكرك بانتقاء العبارات المحترمة والمهذبة في تعاطيك مع الآخرين.

مضغ العلكة في المجتمع:

وهي من أكثر التصرفات المزعجة في أي شخص خصوصا المرأة.

حك الشعر ولمسه بطريقة مبالغ فيها:

هذه العادة السيئة من أكثر العادات التي تعطي انطباعاً مزعجاً في المجتمع. لذلك، إن أردتِ الظهور بمظهر راقٍ لا بدّ لك أن تبتعدي عنها.

لمس الأنف:

هل تتخيّلين رؤية امرأة جميلة وراقية تقوم بمثل هذه الحركة؟ قد لا تدركين ذلك إلاّ أنّ هذه الحركة أقبح من أمور كثيرة بالنسبة للرجل والمجتمع.

عض الشفاه أثناء الكلام:

إذا كنت من اللواتي يقمن بهذه الحركة، فمن الأفضل أن تبتعدي عنها على الفور لأنها حركة غير لبقة وتفتقر الى الرقي. ولا تنسي أن الحفاظ على رائحة الفم جميلة أمر أساسي في حياتك الإجتماعية والشخصية.

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