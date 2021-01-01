الفنان صلاح عبد الله يسخر من التريندات بطريقته الخاصة

بات معروفًا عن الفنان صلاح عبد الله، تميزه بكتابة الخواطر الساخرة التي يشاركها مع جمهوره بشكل شبه يومي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، والتي يتناول من خلالها الكثير من المواضيع التي تشغل رواد منصات السوشيال ميديا عن طريق كتابة أبيات شعرية ساخرة، وكالعادة لم يفوت صلاح عبد الله، كتابة بعض الخواطر عن تزاحم التريندات في الآونة الأخيرة حول أزمات وموضوعات مثيرة للجدل في كل المجالات خلال الأيام الماضية.

وفى خواطر جديدة كتبها صلاح عبد الله ونشرها في تدوينه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، استعان الفنان الكبير بكلمات أغنية "كل ليلة وكل يوم" لكوكب الشرق أم كلثوم، مع إضافة بعض التعديلات، حيث قال: "كل نار تصبح رماد مهما تقيد وكل تريند يصبح اند برند جديد وأسف يا ست عالتخريف، وصباح الخير وتصبحوا على تريند ظريف".

وعلى جانب آخر، كانت المسحة التي أجراها الفنان القدير صلاح عبد الله، أظهرت سلبية إصابته بكورونا، بعدما أعلن، الجمعة، إجراءه مسحة بعد شعوره ببعض الأعراض، وكتب على فيس بوك: "وصلنا للزمن اللى فيه الواحد يبقى فرحان إنه سلبى.. شكرًا لحبكم ودعواتكم".

ومن جهة أخرى، سخر الفنان الكبير صلاح عبد الله - في وقت سابق - من التقلبات المستمرة في حالة الطقس في مصر خلال الساعات الماضية، بأبيات شعرية تعبر عن مستوى حالة الجو المتقلب ما بين ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار بغزارة، حيث كتب عبد الله، عبر تويتر تحت عنوان تخاريف البرد: "يا برد النهارده بُكره برد برضه ولا لسَّه ضيف.. هطلَّع بلاطى أعلقها احتياطي جنب هدوم الصيف".

وكان الفنان صلاح عبد الله، قد طمأن جمهوره ومحبيه في كل مكان على حالته الصحية بعد تدهورها الفترة الماضية، قائلا: "أنا زى الفل وصحتى كويسة".

وآخر أعمال الفنان صلاح عبد الله الدرامية، حدوتة "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب"، وشارك في البطولة بجانب صلاح عبد الله، محمود البزاوى، ديانا هشام، عايدة رياض، شريف خير الله وإخراج أيمن صقر.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.