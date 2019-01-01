نجل أحمد السقا ممنوع من دخول أمريكا.. الشاب يكشف الأسباب

وكالات / سما /

تحدث نجل الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، ويدعى ياسين، عن أزمة يمرّ بها علانية حيث تم منعه من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتعطيل مسيرته الدراسية.

وحكي المشكلة التي تعرّض لها عبر منشور بالإنجليزية، عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، قائلًا: «هذه الرسالة موجهة للمعالجة الإدارية للولايات المتحدة، ليس لدي طريقة أخرى سوى التحدث عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه هي المنصة الوحيدة التي تساهم في نشر الوعي وتجذب انتباه الناس».

وتابع: «أنا شاب نشأت بشغف لن يموت أبدًا، على الرغم مما مررت به منذ عامين تقريبًا، كان هذا الشغف في الفنون الدرامية، نوفمبر 2019، تم قبولي في (thenewschool) وكان فصل دراسي رائع وناجح في نيويورك.. لكن في عيد الميلاد، عدت إلى مصر لأقضي الوقت مع عائلتي. ومع ذلك، دائمًا ما يكون لدي هدف واحد وهو تحقيق 4 سنوات من الدراسة والتعلم والتطور للأفضل.. وفي التاسع عشر من يناير 2020، كنت على استعداد للعودة إلى نيويورك وكنت حريصًا للغاية على مواصلة دراستي حتى أوقفوني فجأة قبل دخول الطائرة وأخبرتني السيدة بالمطار أن لدي مشكلة يجب أن أحلها».

واستطرد: «تحققت من تأشيرتي، لكن الطائرة غادرت بدوني، وفي اليوم التالي ذهبت إلى السفارة حيث شرع ثلاثة رجال أمريكيين رائعين في طرح الأسئلة على وأجبت بكل صدق دون أن أعرف ما هي المشكلة ثم سمحوا لي بالعودة إلى المنزل، بعد أن تم»إلغاء تأشيرتي دون تحيز».

واضاف: «قالوا لي أن أعيد تقديم طلب وأخذ إجازة حيث فعلت، ثم مع انتشار جائحة كورونا اضطررت إلى العمل عبر الإنترنت، لذلك قررت أن أقضي سنة فاصلة. ما زلت لا أعرف ما هي المشكلة في 16 أغسطس 2021، أعود إلى السفارة مع موعدي على أمل الحصول على لقاء سلس، ولكن كان العكس، فقد تم إرسال جواز سفري إلى المعالجة الإدارية وحتى يومنا هذا لا يزال جواز سفري يمر بإجراءات إدارية».

وأختتم كلماته: «أنا شاب لدي حلم وقد جربت كل شيء، إذا كان هذا يمكن أن يصل أخيرًا إلى أي شخص يمكنه إصلاح هذا الموقف، فهذا بالتأكيد سوء فهم. أعرف أن الولايات المتحدة بلد يتم فيه تحقيق العدالة.. thenewschool من فضلكم أحتاج إلى مساعدتك للعودة في الربيع لأنني أعمل عبر الإنترنت الآن. لقد استمر هذا الأمر لفترة طويلة جدًا ويؤثر حقًا على مستقبل شخص لم يلحق أي ضرر على الإطلاق».

وأعادت والدته مها الصغير نشر كلماته عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام» لتحصل لابنها على المساعدة لاستكمال دراسته خارج مصر بالولايات المتخدة الأمريكية.