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من هو أكثر الشعوب إدمانا على المشروبات الكحولية؟!

الإثنين 06 ديسمبر 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو أكثر الشعوب إدمانا على المشروبات الكحولية؟!



وكالات / سما /

تصدّر الأستراليون الأمم في إدمان المشروبات الكحولية، حسب دراسة عالمية شملت تعاطي المخدرات والخمور.

وجاء في تقرير بناء على نتائج الدراسة أن الأستراليين يسكرون 27 مرة تقريبا خلال السنة، ما يفوق المعدل العالمي بـ15 مرة.

وتشمل ثلاثية الدول "المتقدمة" في تناول المشروبات الكحولية إلى جانب أستراليا، الدنمارك وفنلندا.

كما أظهرت الدراسة أن الأستراليين يتناولون الكحول مرتين في الأسبوع أي 106 مرة في السنة، لكنهم "يتخلفون" في ذلك عن الفرنسيين (132 مرة) ومواطني نيوزيلندا والهولنديين.

ومما يميز سكان إيرلندا وبولندا ونيوزيلندا عن غيرهم من الأمم ميلهم إلى الشعور بالندم بعد المشروبات الروحية حيث يصيبهم هذه الشعور في 28% من الحوادث، فيما نرى على الطرف الآخر من هذه القائمة سكان الدنمارك والنمسا وفنلندا.

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