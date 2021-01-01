مرور غزّة تُعلن عن تحرير 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت الإدارة لشرطة المرور والنجدة، اليوم الإثنين، عن تحرير 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة لسائقين ومركبات في قطاع غزّة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور في تصريحٍ صحفي، أنّه تم تحرير 10 مخالفة قيادة بدون رخصة، و4 مخالفات لمركبات غير قانونية "بودي"، و9 مخالفات سير في الاتجاه المعاكس، ومخالفتين قطع للإشارة الضوئية.

وشدّدت على أنّها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقًا للسلامة العامة وحفاظًا على أرواح أبناء شعبنا، مُشيرةً إلى أنّها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.