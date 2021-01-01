بدائل صحية للبيوتين لتقوية ومنع التساقط الشعر

وكالات / سما /

من بين أبرز منتجات الشعر التي اكتسبت شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة هو البيوتين، ومن المعروف أنه غني بالفوائد التي تعمل على منع تساقط الشعر وتوفير لمعان للشعر والمساعدة في نمو أفضل وأكثر صحة. ولحسن الحظ، توجد بدائل صحية لهذا المستخلص، مثل المواد الغذائية الغنية بالبيوتين والحديد وفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين سي.

فيما يلي 5 بدائل طبيعية للبيوتين يمكنكِ تناولها للحصول على شعر صحي ولامع وقوي.

المكسرات

يمكن أن تساعدكِ حفنة من المكسرات في الصباح في تحسين صحتكِ، والحصول على شعر صحي ومغذٍ. والمكسرات مثل اللوز غنية بفيتامين E، الذي يساعد في تغذية الشعر لزيادة حجمه، كما أنَّ المكسرات غنية بالعناصر الغذائية، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية والزنك وفيتامين ب والسيلينيوم.

البيض

يعد البيض أحد أغنى مصادر البروتين والدهون الصحية، وإذا قمتِ بإدراجه في نظامكِ الغذائي المعتاد يمكنكِ أن تقطعي شوطاً طويلاً في رحلة العناية بالشعر؛ حيث تتكون خيوط شعرنا بالفعل من بروتين يسمى الكيراتين، ويعمل هذا البروتين الموجود في البيض كعنصر بناء للشعر، ويساعد في توفير النمو والتغذية لها.

ليس فقط البروتين، ولكن من المعروف أيضاً أن البيض غني بالبيوتين، وهو عنصر غذائي أساسي آخر معروف للحفاظ على صحة شعركِ وجعله لامعاً.

البرتقال

هو فاكهة رائعة ستساعدكِ على تلبية متطلباتكِ اليومية من فيتامين سي، ومن المعروف أنَّ البرتقال يأتي بفوائد صحية مختلفة، وفاكهة جيدة لصحة شعركِ.

هذه الفاكهة غنية بفيتامين سي، وهي ضرورية لامتصاص الحديد، كما تُساعد في إنتاج الكولاجين وتقوية الشعيرات الدموية؛ حيث تساعد هذه الشعيرات الدموية في إمداد جذع الشعر بالدم، وبالتالي تعزز نمو الشعر من خلال تزويد الجذور بالتغذية المطلوبة.

لن يساعدكِ تناول كوب من عصير البرتقال الطازج في الحصول على شعر أقوى وأكثر لمعاناً فحسب، بل سيوفر لكِ بشرة نقية، ويحمي الخلايا من التلف، ويعزز جهاز المناعة، ويساعد على محاربة السرطان الذي يسبب الجذور الحرة.

الفاصوليا

هذه الحبوب غنية بالبروتينات والمواد المغذية، مثل حمض الفوليك والحديد والبيوتين، كما تعتبر هذه الفيتامينات غذاءً جيداً للشعر؛ للمساعدة في إصلاح الشعر التالف، إلى جانب زيادة طوله.

الأفوكادو

الأفوكادو غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد شعرك على النمو بشكل أكثر كثافة وصحة، كما يحمي فيتامين (E) أيضاً فروة الرأس من أي نوع من الضرر، ويحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، إلى جانب موازنة مستويات وإنتاج الزيت. يمكن أن تساعدكِ إضافة عصير الأفوكادو إلى نظامكِ الغذائي المعتاد في التحكم في تساقط الشعر، وتوفير التغذية لفروة الرأس، وجعل شعركِ ينمو أكثر كثافة ويصبح أكثر لمعانًا. هذه الفاكهة غنية بالألياف، ومن المعروف أنها مفيدة للقلب، وتساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب، وقد تمنع حالات مثل هشاشة العظام والسرطان.