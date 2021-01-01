الاحتلال يهدم مسكنا شرق يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مسكنا شرق يطا جنوب محافظة الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن آليات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت مسكنا في قرية ارفاعية شرق يطا، يعود ملكيته للمواطن أبو صلاح الجعبري.

يشار إلى أن أهالي القرية يتعرضون لاعتداءات الاحتلال بين الفينة والأخرى، لإرغامهم على ترك أراضيهم، كي يستولي المستوطنون عليها.

وعلى صعيد آخر، وضعت قوات الاحتلال غرفة اسمنتية في أراضي المواطنين، بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم (60)، على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.