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197 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الإثنين 06 ديسمبر 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
197 مستوطنا يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم 197 مستوطنا، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن هؤلاء المستوطنين ومن بينهم طلاب من المعاهد اليهودية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما انتشرت شرطة الاحتلال على بوابات المسجد، وفي باحاته، لحماية المقتحمين.

وتأتي اقتحامات المستوطنين للأقصى في اليوم الأخير من "عيد الأنوار" العبري، الذي بدأ في 28 تشرين الثاني الماضي، وتتكثف خلاله اقتحامات المستوطنين الاستفزازية، تلبية للدعوات المتطرفة التي تطلقها جماعات "الهيكل".

#مستوطنون #المسجد الأقصى #القدس #شرطة الاحتلال

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