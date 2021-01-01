ضربة قوية لـ"الوطني" قبل مواجهة الأردن

الدوحة / سما /

تلقى المنتخب الوطني الفلسطيني ضربة قوية بغياب لاعب الوسط محمد يامين عن لقاء الأردن, غدا الثلاثاء, ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب.

وأكد مكرم دبدوب المدير الفني لـ"الوطني", أن يامين عانى من الإصابة على مستوى الكتف ضد السعودية (1-1), ما يعني غيابه عن موقعة الأردن الحاسمة.

وذكر دبدوب أن الشكوك تحوم حول مشاركة محمد باسم في لقاء "النشامى" أيضا, كونه أصيب هو الآخر أمام السعودية.

يشار إلى أن منتخب فلسطين يحتل المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة, ويحتاج للفوز على الأردن (الثاني 3 نقاط), وخسارة أو تعادل السعودية (الثالث نقطة واحدة) مع المغرب (الأول 6 نقاط), للصعود للدور الثاني.