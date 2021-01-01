  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

ضربة قوية لـ"الوطني" قبل مواجهة الأردن

الإثنين 06 ديسمبر 2021 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة قوية لـ"الوطني" قبل مواجهة الأردن



الدوحة / سما /

تلقى المنتخب الوطني الفلسطيني ضربة قوية بغياب لاعب الوسط محمد يامين عن لقاء الأردن, غدا الثلاثاء, ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب.

وأكد مكرم دبدوب المدير الفني لـ"الوطني", أن يامين عانى من الإصابة على مستوى الكتف ضد السعودية (1-1), ما يعني غيابه عن موقعة الأردن الحاسمة.

وذكر دبدوب أن الشكوك تحوم حول مشاركة محمد باسم في لقاء "النشامى" أيضا, كونه أصيب هو الآخر أمام السعودية.

يشار إلى أن منتخب فلسطين يحتل المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة, ويحتاج للفوز على الأردن (الثاني 3 نقاط), وخسارة أو تعادل السعودية (الثالث نقطة واحدة) مع المغرب (الأول 6 نقاط), للصعود للدور الثاني.

#منتخب فلسطين #المنتخب الوطني #بطولة كأس العرب #كأس العرب #الأردن #الفدائي

الأكثر قراءة اليوم

فريج يتحدث عن اتفاقيات أوسلو واستمرار السلطة بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى ولقائه مع الرئيس عباس

جورج قرداحي يكشف تفاصيل استقالته ومصير عمل أولاده في الخليج

هل تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية لتدمير "إسرائيل" ؟.. إيهود باراك يرد

أسعار صرف العملات

سفارتنا بالقاهرة تٌصدر تنويهاً للمواطنين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة

فصائل المقاومة: اعتداءات الأجهزة الامنية ستشعل فتيل الثورة في الضفة

إيهود باراك يتساءل: كيف يمكن إيقاف النووي الإيراني بصفته مدخلاً لـ”نووي الشرق الأوسط”؟

الأخبار الرئيسية

صحيفة: تأجيل زيارة عباس كامل الى اسرائيل و"غضب مكتوم لدى الجانب المصري"

اشتية : استمرار إسرائيل بالاقتطاع من أموالنا يضعنا في وضع مالي صعب

الصحة : نتائج 130 عينة لا تحمل المتحور الجديد اوميكرون

حالة وفاة و 151 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

3662953379

استشهاد فتى من نابلس بزعم دهسه حارس أمن إسرائيلي قرب طولكرم

الاتصالات الفلسطينية