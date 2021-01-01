"الصداقة" يتوج ببطولة كأس السوبر الغزي لكرة الطائرة

غزة / سما /

توّج الصداقة بلقب كأس السوبر الغزي لكرة الطائرة, عقب فوزه المثير على خدمات جباليا (3-2), في المباراة التي جرت بينهما على صالة سعد صايل بغزة.

وقدّم الفريقان عرضا مميزا في اللقاء, قبل أن يتمكن الصداقة من الظفر باللقب (3-2), بواقع: (25-9), و(22-25), و(23-25), و(25-20), و(15-8).

أدار اللقاء تحكيميا أسامة المقيد (حكم أول)، ورجب عبيد (حكم ثاني)، ومحمد مهاني وحارث أبو العمرين على الخطوط، وسمير المقيد (مسجل)، وجمال حسونة (مراقب).

وتعدّ بطولة السوبر بمنزلة افتتاح موسم الطائرة في قطاع غزة, علما أن الدوري سينطلق في الثاني عشر من الشهر الجاري.