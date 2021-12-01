فيديو.. تعادلان قاتلان للعميد والحوانين

غزة / سما /

خطف غزة الرياضي تعادلا قاتلا من "أنياب" شباب جباليا (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم "ثوار الشمال" عبر طارق العطار (46), قبل أن يتعادل "العميد" عن طريق ثائر أبو عبيدة (96).

بيت حانون الرياضي – شباب خانيونس (2-2)

واحتكم بيت حانون الرياضي للتعادل مع شباب خانيونس (2-2).

وأحرز هدفي "الحوانين" ناجي الكفارنة (33), وعبد الكريم نصير (88), بينما سجل هدفي "النشامى" هيثم أبو عودة (23), وسليمان أبو عبيدة (43).

دوري الأولى

وفي دوري الأولى, تعادل خدمات خانيونس مع خدمات جباليا (1-1), والأقصى مع بيت حانون الأهلي (0-0).

دوري الثالثة

وفي دوري الثالثة فرع "غزة والشمال", فاز شباب المغراقة على فلسطين (2-1), وفي فرع "الوسطى والجنوب", تفوق العطاء على الترابط (2-0).















