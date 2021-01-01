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شباب رفح يحدد مدة غياب الحميدي

الإثنين 06 ديسمبر 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يحدد مدة غياب الحميدي



رفح / سما /

كشف نادي شباب رفح, عن طبيعة إصابة لاعبه عبد الرحمن الحميدي, التي تعرض لها خلال لقاء الأهلي الفلسطيني, في الجولة الأولى من دوري الدرجة الممتازة.

وقال محمد الأخرس الطبيب المعالج بنادي شباب رفح, إن الحميدي سيغيب مدة 3 أسابيع على أقل تقدير, للإصابة.

وأوضح الأخرس, أن اللاعب أصيب في كاحل قدمه اليمنى, ما استدعى وضعها في الجبس, لضمان الشفاء السليم.

وبخصوص المدافع رأفت القن, بيّن أن اللاعب تعرض لجرح سطحي في الجبين, وسيلعب ضد الصداقة في الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة.

يشار إلى أن شباب رفح فاز على الأهلي (1-0), في انطلاق منافسات دوري الدرجة الممتازة بالموسم الكروي الجديد 2021-2022.

#شباب رفح #دوري الممتازة #عبد الرحمن الحميدي #الأهلي الفلسطيني

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