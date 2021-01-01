"الأشغال" تكشف آخر مستجدات ملف الإعمار في غزة

غزة/ سما /

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان، إنهم استلموا المخططات الأولية للمدن السكنية الثلاثة، وبصدد دراستها مع الأشقاء في مصر، وبدأنا بأخذ عينات للتربة في منطقة إنشاء المدن الثلاثة.

أضاف سرحان في تصريح صحفي: "أن المدينة التي ستبنى في كلٍ من الشمال وغزة ستقام كلاً منها على 40 دونم وعددها 500 وحدة سكنية، أما مدينة الزهرة جنوب قطاع غزة سيكون عددها ما يقارب 1500 وحدة سكنية على 140 دونم".

وحول عملية إعادة الإعمار، أوضح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة أنهم يسيرون بالمنحة المصرية التي تشمل المدن الثلاثة وشارع الرشيد "الكورنيش" وقد بدأوا بأعمال التنفيذ على الأرض، أما كوبري الشجاعية والسرايا مازالوا في طور التصميم".

وأشار سرحان إلى وجود تقدم في المنحة القطرية ولكن يسير بشكلٍ بطيء جداً، فيما يخص أعمال الإعمار الكلي والجزئي البليغ، وهناك منح من دول أخرى مثل ألمانيا بمبلغ ما يقارب 15 مليون دولار سواء للإعمار الكلي أو الجزئي مع (الأونروا) و(اليونمس)، إضافة إلى تعهدات أخرى من مؤسسات أخرى تصل إلى 20 مليون دولار، هناك حراك في الإعمار ولكن يسير بشكل بطيء.

وفيما يتعلق ببرج الإيطالي، لفت إلى أن الأعمال فيه تسير بشكل جيد، حيث أنهم وصلوا في المخططات إلى الطابق الرابع، وهناك إشراف من قبل طواقم الوزارة هناك.