برنامج غزة يعقد ثاني ندواته التثقيفية ضمن حملة ال16 لمناهضة العنف ضد المرأة

غزة / سما /

يستمر برنامج غزة للصحة النفسية بتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية ضمن حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن فعاليات تثقيف مجتمعي واسعة يقوم بها البرنامج بمناسبة حملة الستة عشر يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي تُطلق كل عام ابتداءً من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، حيث أطلقت الحملة هذا العام تحت شعار "لوّن العالم برتقاليًا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن!"

وتم تنفيد ثاني ندوة تثقيفية يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 بعنوان "بكفي" في قاعة المؤتمرات داخل حرم جامعة الأقصى، حيث شارك في الندوة د. إياد عبد الجواد، عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر؛ و د. إبراهيم صالحة؛ و د. بسام أبو حشيش؛ الأستاذ والمحاضر في كلية التربية؛ و أ.قصي أبو عودة، مدير دائرة العلاقات الخارجية وتنمية الموارد في برنامج غزة للصحة النفسية؛ والأخصائية بشرة أبو ليلة، أخصائية نفسية من مركز دير البلح المجتمعي التابع لبرنامج غزة؛ وأ. أسماء نعيم منسقة مشاريع في برنامج غزة.

وناقش المتحدثون في مجمل موضوعاتهم الظروف المجتمعية المحيطة بقضايا المرأة وتطورها وآخر ما افضت إليه جهود مساندة المرأة والتحديات التي لا زالت قائمة.

ومن ثم تم تسليط الضوء على موضوع العنف الأسري وأسبابه والتداعيات النفسية المترتبة عليه وأهمية دور الشباب في زيادة الوعي و تغيير الأنماط المجتمعية السلبية.

وتبع ذلك فقرة النقاش المفتوح التي تم من خلالها مناقشة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي قد تأخذ أشكال مختلفة تحت غطاء ثقافي.