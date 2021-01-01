إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (334) شاحنة

استيراد عدد 277 شاحنة

تصدير عدد 46 شاحنة، 11 شاحنات فارغة

معبر رفح التجاري:

استيراد 65 شاحنة تحتوي على(أسماك طازجة، أغنام، أجبان وألبان، سميد، أعلاف، سكاكر وحلويات، أسمنت اسود، كاسات ورق، ورق كرتون، طحين)

تصدير (4) شاحنات حديد خردة

استمرار اعفاء 9 أصناف أساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:

استيراد 15 شاحنة سولار

استيراد شاحنة بنزين واحدة استيراد 21 شاحنة غاز طهي

ادخال 18 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 535 مسافر

اتمام اجراءات جمركية لـ 224 مسافر وصلوا من الجانب المصري