إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

غزة/ سما /
نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الأحد.
وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (334) شاحنة
استيراد عدد 277 شاحنة
تصدير عدد 46 شاحنة، 11 شاحنات فارغة
معبر رفح التجاري:
استيراد 65 شاحنة تحتوي على(أسماك طازجة، أغنام، أجبان وألبان، سميد، أعلاف، سكاكر وحلويات، أسمنت اسود، كاسات ورق، ورق كرتون، طحين)
تصدير (4) شاحنات حديد خردة
استمرار اعفاء 9 أصناف أساسية من الرسوم والضرائب الجمركية
كميات البترول الواردة:
استيراد 15 شاحنة سولار
استيراد شاحنة بنزين واحدة استيراد 21 شاحنة غاز طهي
ادخال 18 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 535 مسافر
اتمام اجراءات جمركية لـ 224 مسافر وصلوا من الجانب المصري