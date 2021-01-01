غزة: استخراج دبوس بطول 2سم بالمنظار من معدة فتاة دون مضاعفات

غزة/ سما /

تمكن طاقم طبي برئاسة رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمجمع ناصر الطبي د.علاء الشاعر، من استخراج دبوس بطول 2 سم من معدة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا.

ووصفت العملية بالصعبة وذات خطورة عالية.

وأوضح الشاعر في تصريحات أوردتها وزارة الصحة بغزة، أن المريضة حضرت إلى قسم المناظير بعد ابتلاعها دبوسا وأجري لها صورة أشعة وتبين أن الدبوس عالق في المعدة.

وبين أنه تم على الفور إجراء عملية منظار للمعدة واستخراج الدبوس بعناية تامة دون تعرض المريضة لمضاعفات أثناء استخراجه وذلك لعدم توفر الإمكانيات المناسبة لمثل هذه العمليات بسبب النقص الحاد في مستلزمات المناظير.

وأشار الشاعر إلى أن المريضة استطاعت مغادرة قسم المناظير بعد ساعة من إجراء العملية وهي بصحة جيدة.