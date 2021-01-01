أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، معاريف، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الإثنين:
"هآرتس":
- اسرائيل تخطط لبناء حي استيطاني جديد في بيت صفافا بالقدس يشمل 473 شقة سكنية
- اسرائيل تضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق مع إيران بسبب تعثر المفاوضات
- ضباط في مصلحة السجون يعتدون بالضرب بالهراوات على أسرى من "جلبوع" بعد عملية الهروب ونقلهم إلى سجن "شطة"
- ارتفاع حاد بالتوجه للخدمات النفسية خلال فترة الكرونا لكن الخبراء يتركون العمل في الوظائف الرسمية
- افتتاحية الصحيفة: وزيرة الداخلية إيليت شاكد وزيرة العنصرية
"معاريف":
- تقديرات: اغلاق ملف التحقيق بحق العنصرين من حرس الحدود اللذين قتلا الشاب محمد سليمة بالقدس، وتمديد اعتقال سائق من كفر قاسم قام بنقله إلى القدس
- كل الإمكانيات على الطاولة: رسالة تهديد لإيران من الرئيس الإسرائيلي "إسرائيل ستدافع عن نفسها لوحدها"
- بينيت: على إيران دفع ثمن خرقها للاتفاقيات
- مسيرة أعلام لليهود المتطرفين في مدينتي اللد والرملة
- تقديم لائحة اتهام ضد جنرال بالجيش الإسرائيلي لقيامه بتصوير مجندات عاريات دون علمهن
- المحكمة العليا الإسرائيلية ترد الالتماس لشركة بناء إسرائيلية لمنع الصين من دخول مناقصات بإسرائيل
"يديعوت احرونوت":
- التهديد الإسرائيلي لإيران وهرتسوغ يقول "إذا لم يتخذ العالم إجراءات ضد إيران ستفعل ذلك إسرائيل"
- رئيس الموساد يصل إلى واشنطن لبحث إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران ووزير الأمن الإسرائيلي سينضم لرئيس الموساد آخر الأسبوع
- العنصران من حرس الحدود اللذان قتلا الشاب محمد سليمة سيحصلان عل وسام تقديري من قيادة الشرطة
- عائلات مجندات يطالبون قيادة الجيش بوقف دعم الضباط في المحاكم والدفاع عنهم على حساب الجيش
- ابن الوزير السابق رحبعام زئيفي متهم بقتل يهودي عام 1986 في المدن المختلطة: الوظائف الإدارية لليهود فقط وعضو الكنيست موسي راز من ميرتس الذي طلب المعطيات قال إن الأمر مقلق للغاية ويجب مساواة العرب مع اليهود.