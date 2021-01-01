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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 06 ديسمبر 2021 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، معاريف، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الإثنين:

"هآرتس":

- اسرائيل تخطط لبناء حي استيطاني جديد في بيت صفافا بالقدس يشمل 473 شقة سكنية

- اسرائيل تضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق مع إيران بسبب تعثر المفاوضات

- ضباط في مصلحة السجون يعتدون بالضرب بالهراوات على أسرى من "جلبوع" بعد عملية الهروب ونقلهم إلى سجن "شطة"

- ارتفاع حاد بالتوجه للخدمات النفسية خلال فترة الكرونا لكن الخبراء يتركون العمل في الوظائف الرسمية

- افتتاحية الصحيفة: وزيرة الداخلية إيليت شاكد وزيرة العنصرية

"معاريف":

- تقديرات: اغلاق ملف التحقيق بحق العنصرين من حرس الحدود اللذين قتلا الشاب محمد سليمة بالقدس، وتمديد اعتقال سائق من كفر قاسم قام بنقله إلى القدس

- كل الإمكانيات على الطاولة: رسالة تهديد لإيران من الرئيس الإسرائيلي "إسرائيل ستدافع عن نفسها لوحدها"

- بينيت: على إيران دفع ثمن خرقها للاتفاقيات

- مسيرة أعلام لليهود المتطرفين في مدينتي اللد والرملة

- تقديم لائحة اتهام ضد جنرال بالجيش الإسرائيلي لقيامه بتصوير مجندات عاريات دون علمهن

- المحكمة العليا الإسرائيلية ترد الالتماس لشركة بناء إسرائيلية لمنع الصين من دخول مناقصات بإسرائيل

"يديعوت احرونوت":

- التهديد الإسرائيلي لإيران وهرتسوغ يقول "إذا لم يتخذ العالم إجراءات ضد إيران ستفعل ذلك إسرائيل"

- رئيس الموساد يصل إلى واشنطن لبحث إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران ووزير الأمن الإسرائيلي سينضم لرئيس الموساد آخر الأسبوع

- العنصران من حرس الحدود اللذان قتلا الشاب محمد سليمة سيحصلان عل وسام تقديري من قيادة الشرطة

- عائلات مجندات يطالبون قيادة الجيش بوقف دعم الضباط في المحاكم والدفاع عنهم على حساب الجيش

- ابن الوزير السابق رحبعام زئيفي متهم بقتل يهودي عام 1986 في المدن المختلطة: الوظائف الإدارية لليهود فقط وعضو الكنيست موسي راز من ميرتس الذي طلب المعطيات قال إن الأمر مقلق للغاية ويجب مساواة العرب مع اليهود.

#الصحف الإسرائيلية

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