رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، على صدر صفحاتها الأولى، وصول الرئيس محمود عباس إلى الجزائر في زيارة رسمية.

كما تناولت الإفراج عن الأسير كايد الفسفوس بعد 131 يوما من الإضراب عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- كايد الفسفوس يتنفس الحرية

- الرئيس يصل الجزائر في زيارة رسمية

- الاحتلال يعقد اليوم جلسة للأسير هشام أبو هواش ونقل ناصر أبو حميد إلى "برزلاي"

- الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله بواد الحمص ويهدم كراجا لتصليح المركبات في بيت جالا

- "رؤساء الجامعات" يتخذ قرارات للقضاء على العنف في مؤسسات التعليم العالي

- اشتية: نرفض ما جرى بالجامعة العربية الأميركية وسنأخذ إجراءات تمنع تكرار ذلك

- "مسيرة أعلام" استفزازية للمستوطنين في اللد والرملة

- 3 وفيات و275 اصابة بـ"كورونا" وفحص 100 عينة عشوائية للتأكد من عدم إصابتها بـ"اوميكرون"

- "الصحة الإسرائيلية": 11 اصابة مؤكدة بالمتحورة "أوميكرون"

- توسع استيطاني في مستوطنة "روعي" بالأغوار

"الأيام":

- بلدية الاحتلال تنذر بهدم عشرات المنازل في بلدة سلوان

- الأسير كايد الفسفوس حرا بعد 131 يوما من الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله

- 3 وفيات بـ"كورونا"، ورصد 275 اصابة، 100 عينة قيد الفحص لتتبع "أوميكرون"

- الرئيس يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر

- "مسيرة أعلام" استفزازية للمستوطنين في اللد

- تداعيات واسعة لمقتل الطالب الجامعي.. الجامعات تتعهد بمعاقبة من يعبث بأمنها

- "هآرتس": سجانون اعتدوا على أسرى انتقاما لفرار زملائهم في سجن "جلبوع"

- عضو كنيست يدعو لإيجاد غطاء لإطلاق النار على الأسرى الفلسطينيين

- هرتسوغ: كل الخيارات ما زالت مطروحة لمواجهة التهديد النووي الإيراني

- إسرائيل تدرس تشغيل مطار "عطروت" بدلا من "رمات دافيد"

- "أوميكرون": الدنمارك تسجل ارتفاعا بالإصابات وتسجيل إصابات جديدة في 15 ولاية أميركية

"القدس":

- احتجاجات في جبع وحداد بالجامعة العربية الأميريكية على روح الطالب خليلية

- مستوطنون يستولون على أرض في سهل البقيعة وجنود الاحتلال يصادرون خياما بالأغوار وبيت فوريك

- الرئيس يصل الجزائر في زيارة رسمية

- الأسير الفسفوس يتنسم الحرية بعد 131 من الإضراب عن الطعام ضد اعتقاله الاداري

- السفير الأميركي يبكر بتقديم اعتماده للرئيس الإسرائيلي

- الاحتلال يعيد قاتلي الشهيد أبو سليمة إلى الخدمة ويسلمهما سلاحيهما

- المتطرف بن غفير يقود 649 مستوطنا باقتحاماتهم للأقصى

- 3 وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- بلدية الاحتلال تضيء سور القدس برسومات تلمودية

- مسيرة استفزازية للمستوطنين في اللد والرملة

- "أوميكرون" يصيب الأطفال أكثر من سابقيه