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حالة الطرق في شوراع غزة صباح اليوم الأثنين

الإثنين 06 ديسمبر 2021 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أفادت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الاثنين، بأن هناك حركة مرورية هادئة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأشارت إلى استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء المسار الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة المسار الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

 

#حالة الطرق #المرور بغزة

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