حماس: شعبنا سيواصل الإبداع المقاوم حتى زوال الاستعمار

غزة/ سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، صباح اليوم الإثنين، إن الشعب الفلسطيني سيواصل إبداعه في المقاومة حتى زوال الاستعمار الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لقاسم تعقيبًا على عملية دهس نفذها فتى على حاجز عناب قرب طولكرم ما أدى لاستشهاده، وإصابة حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة.

وقال قاسم “يبدأ صباح الشعوب الثائرة بنكهة الفداء والعمل المقاوم .. ‏هذه ثورة مشتعلة وشباب قرر الانعتاق نهائيًا من الاحتلال”.

وأضاف “سيواصل الشباب الإبداع في المقاومة حتى زوال هذا الاستعمار الصهيوني عن كل الأرض الفلسطينية”.