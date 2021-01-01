  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الارصاد الجوية: منخفض ماطر يومي الاربعاء والخميس

الإثنين 06 ديسمبر 2021 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الارصاد الجوية: منخفض ماطر يومي الاربعاء والخميس



رام الله / سما /

قالت دائرة الأرصاد الجوية ان البلاد تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يبدأ يوم الاربعاء، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، ويتوقع اعتبارا من ساعات المساء والليل سقوط زخات من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة تكون مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وفي يوم الخميس يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

اما اليوم الاثنين يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

فريج يتحدث عن اتفاقيات أوسلو واستمرار السلطة بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى ولقائه مع الرئيس عباس

يديعوت: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين “جنسيا”

توقف مفاجئ لمحطة كهرباء غزة بسبب خلل طارئ

الصحة تعلن : شكوك بوجود 100 إصابة بمتحور أوميكرون الجديد

هل تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية لتدمير "إسرائيل" ؟.. إيهود باراك يرد

سفارتنا بالقاهرة تٌصدر تنويهاً للمواطنين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة

فصائل المقاومة: اعتداءات الأجهزة الامنية ستشعل فتيل الثورة في الضفة

الأخبار الرئيسية

3662953379

استشهاد فتى من نابلس بزعم دهسه حارس أمن إسرائيلي قرب طولكرم

ايران

إيهود باراك يتساءل: كيف يمكن إيقاف النووي الإيراني بصفته مدخلاً لـ”نووي الشرق الأوسط”؟

مواجهات

هآرتس: استدرجوه بمكالمة وكمنوا له.. و”الشاباك” لوالد الطفل أبو سلطان: قتلنا ابنك أمجد

صواريخ

مسؤول اسرائيلي كبير يستهزئ بقادة جيشه: أهكذا يخرج “أقوى جيش” بالمنطقة من حربه في غزة؟

مصدر يكشف نسبة صرف رواتب موظفي السلطة: لن تصرف كاملة.. ماذا بشأن اقتطاع أقساط القروض؟

الاتصالات الفلسطينية