  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال واصابة جندي اسرائيلي في عملية دهس قرب حاجز جبارة

الإثنين 06 ديسمبر 2021 03:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال واصابة جندي اسرائيلي في عملية دهس قرب حاجز جبارة



طولكرم/سما/

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم، الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعدما دهس أحد عناصره قرب حاجز جبارة بين طولكرم والطيبة في المثلث.

وأقرّت وفاة الفلسطيني على الفور، بينما ذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن عنصر أمن الاحتلال أصيب بجراح خطيرة، وأنه نقل إلى مشفى "تل هشومير" لتلقيّ العلاج، وأنّ إصابته تتركز في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقرّ.

وذكرت مصادر أولية أن الشهيد استقرّ سيارة من نوع "كايا"، تحمل لوحة أرقام فلسطينية، ودخل بها مسرعًا إلى الحاجز ودهس العنصر الإسرائيلي.

ولم يعرف اسم الشاب بعد.

#طولكرم #شهيد

الأكثر قراءة اليوم

فريج يتحدث عن اتفاقيات أوسلو واستمرار السلطة بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى ولقائه مع الرئيس عباس

يديعوت: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين “جنسيا”

أصوات العرب خذلت صلاح في سباق الكرة الذهبية.. تعرف على البلدان التي صوتت له

الصحة تعلن : شكوك بوجود 100 إصابة بمتحور أوميكرون الجديد

توقف مفاجئ لمحطة كهرباء غزة بسبب خلل طارئ

أول تعقيب من حماس على قرار الكويت بحظر دخول السفن المحملة ببضائع إسرائيلية

هل تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية لتدمير "إسرائيل" ؟.. إيهود باراك يرد

الأخبار الرئيسية

ايران

إيهود باراك يتساءل: كيف يمكن إيقاف النووي الإيراني بصفته مدخلاً لـ”نووي الشرق الأوسط”؟

مواجهات

هآرتس: استدرجوه بمكالمة وكمنوا له.. و”الشاباك” لوالد الطفل أبو سلطان: قتلنا ابنك أمجد

صواريخ

مسؤول اسرائيلي كبير يستهزئ بقادة جيشه: أهكذا يخرج “أقوى جيش” بالمنطقة من حربه في غزة؟

مصدر يكشف نسبة صرف رواتب موظفي السلطة: لن تصرف كاملة.. ماذا بشأن اقتطاع أقساط القروض؟

تفاصيل جديدة عن ملف تبادل الاسرى: لا اختراق حقيقي وتعقيدات رد إسرائيل تؤجل زيارة اللواء كامل

الاتصالات الفلسطينية