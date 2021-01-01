إلهان عمر: بيلوسي ستتخذ إجراء حاسما ضد نائبة جمهورية بعد تعليقات مناهضة للإسلام

واشنطن/سما/

قالت النائبة الأمريكية إلهان عمر إنها تثق بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستتخذ "إجراء حاسما" ضد النائبة الجمهورية لورين بوبرت بعد حديثها عنها الذي شابه الترهيب بالإسلام.

ووصفت بوبرت إلهان وهي مسلمة مولودة في الصومال، بأنها عضو في "جماعة جهادية" وذلك خلال لقاء في الشهر الماضي في ولاية كولورادو التي تمثلها في الكونغرس.

وقالت بوبرت أيضا إنه لا خوف من ركوب مصعد في الكونغرس مع إلهان إذا لم تكن تحمل حقيبة ظهر.

واعتذرت بوبرت، وهي مشرعة في الفترة الأولى لها، عما بدر منها، لكن اتصالا هاتفيا بين الاثنتين انتهى وهما على خلاف عندما لم تبد بوبرت أي ندم.

وفي وقت لاحق طالب الديمقراطيون مجلس النواب بإعفاء بوبرت من مهامها في لجان المجلس لما وصفوه بأنه تعصب أعمى ضد الإسلام.

وقالت إلهان لقناة "سي.إن.إن" التلفزيونية: "أجريت محادثة مع رئيسة المجلس وأثق تماما بأنها ستتخذ ضدها (بوبرت) إجراء حاسما في الأسبوع المقبل".