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وزير الجيش الاسرائيلي: لن نسمح لايران أن تنتج قنبلة نووية

الأحد 05 ديسمبر 2021 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي: لن نسمح لايران أن تنتج قنبلة نووية



القدس المحتلة /سما/

صرح وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس لـ قناة i24news ان محادثات فيينا سوف لن تتمخص عن اتفاق نووي مع الدول العظمى لان اسرائيل لن تسمح لإيران بان تكون نووية، وعند سؤاله عن زيارته الاسبوع الجاري لواشنطن فأجاب انه بعدف تعزيز العلاقات والتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقال غانتس: "دولة اسرائيل قوية وتعرف كيف تواجه الأمور نحن نعتقد انه لا يجب السماح لإيران بإمتلاك سلاح نووي واسرائيل دولة صديقة للولايات المتحدة وستبقى كذلك"

وفي السياق نفسه، سافر رئيس الموساد الاسرائيلي ديدي بارنياع امس السبت، إلى إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن ومعه أحدث المعلومات الاستخبارية التي سينشرها لكبار المسؤولين في إدارة بايدن.

سيواصل بارنيا الخط الهجومي الذي تقوده إسرائيل فيما يتعلق بمواصلة المحادثات في فيينا، والتي بموجبها الإيرانيون "يكذبون على العالم"، ويواصلون في نفس الوقت برنامجهم النووي الذي يهدف انتاج أسلحة نووية. وسيوضح برنياع أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملتزمة بالاتفاق - إذا تم تشكيله - وأنها ستواصل أعمالها لإفشال البرنامج النووي الإيراني. 

 ومن المتوقع ان يزور وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس الولايات المتحدة يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري.

#بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #البرنامج النووي الإيراني #الاتفاق النووي #ايران #الولايات المتحدة

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