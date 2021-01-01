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نفتالي بينيت يستضيف زعماء قبرص واليونان في اجتماع قمة ثلاثي في القدس

الأحد 05 ديسمبر 2021 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نفتالي بينيت يستضيف زعماء قبرص واليونان في اجتماع قمة ثلاثي في القدس



القدس المحتلة /سما/

يستضيف رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الثلاثاء، قمة ثلاثية لإسرائيل - قبرص - اليونان في القدس، يحضرها كل من رئيس قبرص، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

سيناقش القادة الثلاث مختلف الفرص والتحديات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، تعزيز السياحة، والتصدي المشترك لتغير المناخ. كما سيناقش رئيس الوزراء مع قادة اليونان وقبرص تعامل البلدين مع فيروس كورونا وأوجه التعاون في هذا المجال.

إلى جانب الاجتماع المشترك، سيعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي اجتماعا منفصلا مع كل منهم ومن المتوقع أن يدلي زعماء الدول بيانًا مشتركًا لوسائل الإعلام في نهاية الاجتماعات.

#نفتالي بينت #اسرائيل #قبرص #اليونان #الحكومة الاسرائيلية

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