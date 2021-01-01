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نقابة الصحفيين تستقبل وفدا من جمعية صداقة أطفال التوحد وصعوبات التعلم

الأحد 05 ديسمبر 2021 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تستقبل وفدا من جمعية صداقة أطفال التوحد وصعوبات التعلم



غزة /سما/

خلال مبادرة "صحافتنا هي قوتنا" ضمن الاحتفال بيوم المعاق العالمي، قام اطفال التوحد واخصائيي التربية الخاصة شمال قطاع غزة بزيارة نقابة الصحفيين.

وكان في استقبالهم د. تحسين الاسطل وا. عاهد فروانة وا.علا كساب أعضاء الامانه العامة للنقابه وأ.لؤي الغول مدير النقابة.

وبدوره أكد د. الاسطل علي أن النقابة تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئات المهمشة وهي حريصة على تسليط الضوء عليها وابراز المشاكل التي تواجهها وهذا واجب النقابة وكل إلاعلاميين.

من جانبه تحدث فروانه عن اهمية وجود خطط إعلامية مشتركه ما بين النقابة وجمعية صداقة اطفال التوحد حتي نرتقي بالعمل الإعلامي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وأطفال التوحد بشكل خاص.

وشكرت السيدة مها درابية رئيس مجلس إدارة الجمعية وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة نقابة الصحفيين على الاهتمام وحسن الاستقبال. 

 وفي نهاية الزيارة اهدى الأطفال الورود للصحفيين وبدورهم قام الصحفيون بتوزيع العصائر والحلويات علي الأطفال.

#نقابة الصحفيين #اطفال التوحد #تحسين الاسطل #قطاع غزة

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