حماس: مسيرة “الأعلام” في اللد والرملة سلوك عنصري وعدواني

غزة /سما/

اعتبرت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، تنظيم المستوطنين لما يسمى “مسيرة الأعلام” في مدينتي اللد والرملة، بأنه “سلوك عنصري وعدواني ضد أصحاب الأرض الأصليين الثابتين في جذورهم من أبناء شعبنا”.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، إن هذه المسيرات وحمل كل أعلام ورايات كيان الاحتلال الزائل، لا يمكن أن تغير شيئًا من الهوية العربية الفلسطينية للأرض والانتماء الأصيل لأهلها الحقيقيين.

وأضاف قاسم “تمثل هذه المسيرات محاولة من المستوطنين المستعمرين للرد على الموقف الوطني الأصيل لشعبنا في الداخل المحتل، الذي وقف ملتحمًا ومنتصرًا لقضيته العادلة في معركة سيف القدس، وإن هذه المحاولات ستفشل على صخرة ثبات أهلنا في الداخل المحتل، وسيظل شعبنا في كل الساحات يقف جسدًا واحدًا في مواجهة العدوان الصهيوني على مكونات قضيتنا”. وفق نص تصريحه.

ودعا المتحدث باسم حماس، أهالي الداخل المحتل إلى تصعيد حالة الرفض والنضال ضد محاولات الأسرلة وإثارة الفوضى، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في إسناد القدس، والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحماية هويتها العربية الفلسطينية.