  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: مسيرة “الأعلام” في اللد والرملة سلوك عنصري وعدواني

الأحد 05 ديسمبر 2021 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مسيرة “الأعلام” في اللد والرملة سلوك عنصري وعدواني



غزة /سما/

اعتبرت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، تنظيم المستوطنين لما يسمى “مسيرة الأعلام” في مدينتي اللد والرملة، بأنه “سلوك عنصري وعدواني ضد أصحاب الأرض الأصليين الثابتين في جذورهم من أبناء شعبنا”.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، إن هذه المسيرات وحمل كل أعلام ورايات كيان الاحتلال الزائل، لا يمكن أن تغير شيئًا من الهوية العربية الفلسطينية للأرض والانتماء الأصيل لأهلها الحقيقيين.

وأضاف قاسم “تمثل هذه المسيرات محاولة من المستوطنين المستعمرين للرد على الموقف الوطني الأصيل لشعبنا في الداخل المحتل، الذي وقف ملتحمًا ومنتصرًا لقضيته العادلة في معركة سيف القدس، وإن هذه المحاولات ستفشل على صخرة ثبات أهلنا في الداخل المحتل، وسيظل شعبنا في كل الساحات يقف جسدًا واحدًا في مواجهة العدوان الصهيوني على مكونات قضيتنا”. وفق نص تصريحه.

ودعا المتحدث باسم حماس، أهالي الداخل المحتل إلى تصعيد حالة الرفض والنضال ضد محاولات الأسرلة وإثارة الفوضى، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في إسناد القدس، والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحماية هويتها العربية الفلسطينية.

#حركة حماس

الأكثر قراءة اليوم

فريج يتحدث عن اتفاقيات أوسلو واستمرار السلطة بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى ولقائه مع الرئيس عباس

يديعوت: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين “جنسيا”

أصوات العرب خذلت صلاح في سباق الكرة الذهبية.. تعرف على البلدان التي صوتت له

الصحة تعلن : شكوك بوجود 100 إصابة بمتحور أوميكرون الجديد

توقف مفاجئ لمحطة كهرباء غزة بسبب خلل طارئ

أول تعقيب من حماس على قرار الكويت بحظر دخول السفن المحملة ببضائع إسرائيلية

هل تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية لتدمير "إسرائيل" ؟.. إيهود باراك يرد

الأخبار الرئيسية

ايران

إيهود باراك يتساءل: كيف يمكن إيقاف النووي الإيراني بصفته مدخلاً لـ”نووي الشرق الأوسط”؟

مواجهات

هآرتس: استدرجوه بمكالمة وكمنوا له.. و”الشاباك” لوالد الطفل أبو سلطان: قتلنا ابنك أمجد

صواريخ

مسؤول اسرائيلي كبير يستهزئ بقادة جيشه: أهكذا يخرج “أقوى جيش” بالمنطقة من حربه في غزة؟

مصدر يكشف نسبة صرف رواتب موظفي السلطة: لن تصرف كاملة.. ماذا بشأن اقتطاع أقساط القروض؟

تفاصيل جديدة عن ملف تبادل الاسرى: لا اختراق حقيقي وتعقيدات رد إسرائيل تؤجل زيارة اللواء كامل

الاتصالات الفلسطينية