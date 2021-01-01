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القبض على شخصين صادر بحقهما أوامر حبس بقيمة 4 وربع مليون شيقل برام الله

الأحد 05 ديسمبر 2021 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخصين صادر بحقهما أوامر حبس بقيمة 4 وربع مليون شيقل برام الله



رام الله /سما/

 قبضت الشرطة اليوم على شخصين صادر بحقهما أوامر حبس بقيمة 4 وربع مليون شيقل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة المحافظة قبضت على شخص لصدور 3 أوامر حبس بحقه لعدم دفع الدين بمبالغ مالية بقيمة مليون وربع شيقل وهو مطلوب للعدالة منذ 3 سنوات.

وبذات السياق وبالتنسيق مع فرع شرطة الحراسات في شرطة المحافظة تم القبض على شخص آخر لصدور 5 أوامر حبس بحقه بقيمة 3 مليون شيقل وهو مطلوب للعدالة منذ سنة ونصف.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهما لحين إحالتهما لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية

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