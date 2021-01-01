حماس تدعو لتقديم قادة الاحتلال إلى المحكمة الدولية

غزة /سما/

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، إلى تقديم كل قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك على خلفية الدعم الإسرائيلي لجنود الاحتلال الذين أعدموا الشاب محمد سليمة بدم بارد.

واعتبر الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، في تصريح صحفي، أنّ مسارعة كل أركان المنظومة الإسرائيلية لدعم قتلة الشهيد أبو سليمة "يُعيد التأكيد على تواطؤ كل مكونات النظام الصهيوني في ممارسة الإرهاب ضد شعبنا"، مشدّدًا على أنّه كيان قائم على ارتكاب الجرائم.

ووثّقت الكاميرات قيام جنود الاحتلال بإعدام الشاب محمد سليمة (25 عامًا)، من مدينة سلفيت، مساء السبت في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن صدمته لما وصفه بـ "إعدام خارج نطاق القانون" للشهيد سليمة.

وقال المكتب في بيان: إن "مثل عمليات القتل خارج نطاق القانون هذه تعتبر نتيجة اللجوء المنتظم إلى القوة المميتة ضد الفلسطينيين من قبل أفراد الأمن الإسرائيليين المدججين بالسلاح والمحميين جيداً، ونتيجة الافتقار شبه الكامل للمساءلة عن قتل الفلسطينيين وإصابتهم على أيدي القوات الإسرائيلية".

وتساءل "هل ستكون هناك مساءلة في هذه القضية؟”، مشيرًا إلى أنه سيواصل مراقبة القضية.

