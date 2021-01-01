"إسرائيل" تخشى قيام إيران باستهداف مواقع استراتيجية أو سفن إسرائيلية

القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن جيش الاحتلال يتجهز لسيناريو تقوم به إيران بمحاولة استهداف مواقع استراتيجية أو سفن إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قسم العمليات في سلاح البحرية لدى الاحتلال الضابط "ج"، بأن هذا التهديد موجود على الخريطة وازدادت قوته مؤخراً بعد هجمات سابقة استهدفت مواقع استراتيجية وسفن تابعة لدول أخرى.

وأضاف الضابط "ج" للصحيفة، أن البحر أصبح مهماً جداً خلال الأعوام الماضية بالنسبة لـ"أعداء إسرائيل"، وقال إن هنالك ترجيحات بإمكانية استهداف مواقع استراتيجية أو سفن في قلب البحر بصواريخ دقيقة أو طائرات غير مسيرة.

وأوضح، أن هدف "إسرائيل" هو منع استهداف المواقع الاستراتيجية مثل حقول الغاز في البحر المتوسط أو السفن الإسرائيلية في البحر.

وبحسب الضابط الإسرائيلي، فإن جيش الاحتلال يرى أن إيران مسؤولة عن كل شيء يحدث في المنطقة، مضيفا أن كل التهديدات ضد "إسرائيل" موجهة من إيران وتشكل تهديداً حقيقياً على الاحتلال.

وأشار الضابط إلى أن الحرب القادمة قد تشهد إغلاق البحر لمنع هجمات كهذه، وسيناريو إغلاق البحر مقلق جداً، وفي حال أغلق البحر فسيكون ذلك لفترة قصيرة حتى لا يتضرر السوق الإسرائيلي من الإغلاق، حيث تأتي حوالي ٩٨٪؜ من البضائع للاحتلال عبر البحر.