الشيوخي: اعدام الشاب محمد سليمة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي جريمة حرب

رام الله /سما/

قال امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي ان اعدام الشاب الشهيد محمد سليمة من قبل قوات الاحتلال جريمة حرب اعادة الى الاذهان مسلسل جرائم ومجازر الاحتلال بحق ابناء شعبنا الاعزل .

وادان الشيوخي جريمة اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الشهيد محمد شوكت محمد سليمة "25 عاما" من مدينة سلفيت، في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة .

واوضح الشيوخي أن هذه الجريمة تأتي في سياق التصعيد الاسرائيلي المتواصل والمتصاعد ضد أبناء شعبنا وهي استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن ان يسكت عليه شعبنا ولا احرار العالم وان دولة الكيان الاحتلالي الاسرائيلي ليست فوق القانون ويجب محاكمة قادتها في محاكم الجنايات الدولة .

واكد أن اعدام الشاب سليمة وهو جريح يشكل جريمة حرب موثقة .

ودعا المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي والعالم الحر إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف مسلسل جرائم الاحتلال وتوفير الحماية لأبناء شعبنا وانهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية