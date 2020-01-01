الإمارات: صفقة "رافال" الفرنسية ليست بديلا عن مقاتلات F35 الأميركية

ابو ظبي/سما/ وام

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، أن صفقة "رافال" الفرنسية ليست بديلا عن الصفقة المرتقبة مع واشنطن للحصول على مقاتلات F35، وذلك في تصريحات لقائد القوات الجوية الإماراتية، إبراهيم ناصر العلوي.

وأوضح العلوي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، "هذه الصفقة لا تعتبر خطة بديلة لصفقة F35 المرتقبة، لكنها بالأحرى صفقة مكملة ضمن الإستراتيجية الشاملة، التي نقوم بها لتطوير قدرات القوات الجوية الإماراتية".

وأضاف العلوي أن "الإمارات كانت تبحث منذ فترة في الأسواق العالمية عن بديل لطائرات الميراج الموجودة حاليًا في الخدمة، وأجرت محادثات مع الشركات الفرنسية لبعض الوقت، ويسعدنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية".

وتابع أن "الإمارات وقعت عقدًا مع فرنسا يشمل في بنوده شراء 80 طائرة مقاتلة من طراز ‘رافال‘ لتحل محل أسطول الميراج في سرب القوات الجوية الإماراتية"، حسب المصدر ذاته.

والجمعة، أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، أن أبوظبي وقعت مع باريس اتفاقية وصفت بأنها "الأكبر"، لشراء 80 طائرة "رافال" و12 مروحية "كاراكال".

واعتبرت تقارير غربية أن تلك الصفقة تعد مؤشرا على نفاد صبر الإمارات تجاه تردد الكونغرس الأميركي في الموافقة على صفقة F35 وسط مخاوف بشأن علاقات الإمارات مع الصين.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإمارات توقيع صفقة مع الولايات المتحدة بقيمة 23 مليار دولار، تشمل شراء مجموعة مقاتلات أميركية من نوع F35.

وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة بين أكثر مشترين للصناعات الدفاعية الفرنسية في الفترة بين عامي 2011 و2020، مع طلبات شراء بلغت قيمتها 4,7 مليارات يورو، بحسب تقرير تم تقديمه للبرلمان الفرنسي حول صادرات الأسلحة.

وكانت إسرائيل قد عارضت بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز F35 إلى الإمارات، بحجة المحافظة على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

وبعد التطبيع الرسمي مع الإمارات، حصلت الحكومة الإسرائيلية السابقة على ضمانات أميركية تتعلق بمواصلة تطوير القدرة العسكرية لإسرائيل والمحافظة على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، بيانا مشتركا أعلنا فيه الموافقة الإسرائيلية على بيع "أنظمة أسلحة معينة" للإمارات، دون الإشارة مباشرة إلى مقاتلات F35.