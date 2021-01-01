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استطلاع: نتنياهو يعزز قوته وأغلبية رافضة للتناوب بين بينيت ولبيد

الأحد 05 ديسمبر 2021 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: نتنياهو يعزز قوته وأغلبية رافضة للتناوب بين بينيت ولبيد



القدس المحتلة /سما/

أظهر استطلاع للرأي العام، نُشر مساء اليوم، الأحد، حصول القائمة المشتركة، في انتخابات تجرى اليوم، على 6 مقاعد برلمانية، في حين تحصل القائمة "الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) على 5 مقاعد.

ووفقا لاستطلاع القناة 12، يحصل "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، على 34 مقعدا، فيما يحل حزب "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، ثانيا بحصوله على 19 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع نتائج لافتة، منها فشل حزب "تيكفا حداشا" برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، في تجاوز نسبة الحسم (يحصل على 2.4% من أصوات الناخبين)، فيما عبّر أغلبية المستطلعة آراؤهم عن رفضهم تنفيذ اتفاق التناوب بين لبيد ونفتالي بينيت ("يمينا") على رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

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ووفقا للاستطلاع، تفشل المعسكرات في حشد أغلبية لتشكيل ائتلاف حكومي من 61 عضو كنيست، إذ يحصل الائتلاف الحالي على 57 مقعدا؛ كما يحصل معسكر نتنياهو (الليكود والأحزاب الحريدية و"الصهيونية الدينية")، على نفس العدد من المقاعد (57).

وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 509 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4% وأجري بواسطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع.

#استطلاع راي #اسرائيل #الاحزاب الاسرائيلية #حزب الليكود

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