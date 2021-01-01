  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بأوميكرون إلى 11

الأحد 05 ديسمبر 2021 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بأوميكرون إلى 11



القدس المحتلة /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات المؤكدة المصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون” إلى 11.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الأربعة الجديدة المضافة إلى السبعة السابقة، هي لملقحين بالفيروس، منهم 2 عائدين من فرنسا، وثالث من الولايات المتحدة، ورابع من جنوب افريقيا.

وأشارت إلى أن هناك 24 حالة أخرى مشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد ولم تصدر بعد النتائج النهائية لفحصهم، في حين يتواجد 14 حالة أخرى أقل اشتباهًا بالإصابة بالمتحور الجديد وأعيد أخذ العينات منها لفحصها.

#الصحة الإسرائيلية #اسرائيل #فيروس كورونا #متحور أوميكرون

الأكثر قراءة اليوم

فريج يتحدث عن اتفاقيات أوسلو واستمرار السلطة بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى ولقائه مع الرئيس عباس

يديعوت: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين “جنسيا”

أصوات العرب خذلت صلاح في سباق الكرة الذهبية.. تعرف على البلدان التي صوتت له

الصحة تعلن : شكوك بوجود 100 إصابة بمتحور أوميكرون الجديد

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل تحتاج مهاجمة إيران إلى التوقف في بيروت؟

توقف مفاجئ لمحطة كهرباء غزة بسبب خلل طارئ

أول تعقيب من حماس على قرار الكويت بحظر دخول السفن المحملة ببضائع إسرائيلية

الأخبار الرئيسية

صواريخ

مسؤول اسرائيلي كبير يستهزئ بقادة جيشه: أهكذا يخرج “أقوى جيش” بالمنطقة من حربه في غزة؟

مصدر يكشف نسبة صرف رواتب موظفي السلطة: لن تصرف كاملة.. ماذا بشأن اقتطاع أقساط القروض؟

تفاصيل جديدة عن ملف تبادل الاسرى: لا اختراق حقيقي وتعقيدات رد إسرائيل تؤجل زيارة اللواء كامل

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و275 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ: “أردوغان يثِق بهرتسوغ” والعلاقات تتطور بين البلدين

الاتصالات الفلسطينية