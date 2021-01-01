الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بأوميكرون إلى 11

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات المؤكدة المصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون” إلى 11.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الأربعة الجديدة المضافة إلى السبعة السابقة، هي لملقحين بالفيروس، منهم 2 عائدين من فرنسا، وثالث من الولايات المتحدة، ورابع من جنوب افريقيا.

وأشارت إلى أن هناك 24 حالة أخرى مشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد ولم تصدر بعد النتائج النهائية لفحصهم، في حين يتواجد 14 حالة أخرى أقل اشتباهًا بالإصابة بالمتحور الجديد وأعيد أخذ العينات منها لفحصها.