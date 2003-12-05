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أسيران يدخلان أعواماً جديدة وتمديد إعتقال عدد من الأسرى

الأحد 05 ديسمبر 2021 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسيران يدخلان أعواماً جديدة وتمديد إعتقال عدد من الأسرى



رام الله /سما/

 دخل اليوم الأحد،الأسير يوسف توفيق حسين مسعود (41 عاماً)، من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الإحتلال، وذلك منذ إعتقاله بتاريخ 05/12/2003م، وهو محكوم بالسجن 19 عاما ونصف.

كما دخل الأسير صلاح الدين طلال دراغمة 23 عامًا، من محافظة طوباس، عامه الرابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/12/2018م، وهو محكوم بالسجن 5 أعوام.

من جهة اخرى، جددت محاكم الاحتلال الاعتقال الاداري لمدة 4 أشهر بحق الأسير مراد سليمان بني عودة من طوباس للمرة الثانية على التوالي، وللأسير الشيخ حسن الورديان من بيت لحم (المرشح لانتخابات المجلس التشريعي لقائمة القدس موعدنا) للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 أشهر، والأسير حسام محمد خضر من مخيم الأمعري برام الله للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 أشهر.

إلى ذلك، مددت محاكم الاحتلال،الأسير محمد حسنى عسراوي من بلدة علار بطولكرم حتى الـ 13 من ديسمبر الجاري، والأسير مصطفى يوسف سلامة من بلدة عزون شرق قلقيلية حتى تاريخ 1/4/2022، وهو معتقل منذ أكثر من عامين ولا يزال موقوف، والاسير الطالب الجامعى زياد جمال الشاتي من جنين لمدة 6 أيام أخرى لاستكمال التحقيق معه في مركز الجلمة العسكرى وهو معتقل منذ 40 يوماً، والأسير ممدوح محمود شهوان من بلدة حبلة جنوب قلقيلية حتى الـ 9 من فبراير 2022 للمرة الثامنة على التوالي، و الأسير عبد الرحمن حميدات من صوريف شمال الخليل لمدة أسبوع للمرة الرابعة على التوالي، والأسير بهاء نعمان جرادات من رام الله حتى الأحد القادم، وكان قد اعتقل قبل شهر، والأسير الجريح عبد الحكيم شاهين من نابلس لمدة 8 أيام اضافية لاستكمال التحقيق معه، وكان اعتقل من قبل الوحدات الخاصة قبل أسبوعين بعد اطلاق النار عليه، والاسرى علاء نجيب و زكريا البكري، ونبيل سدر حتى نهاية الشهر الحالي .. وجميعهم من حي الواد بالبلدة القديمة في القدس.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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