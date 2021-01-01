القبض على مطلوب بقضايا اغتصاب ومعاكسات هاتفية

قلقيلية /سما/

قبضت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني، الأحد، على شخص من سكان محافظة قلقيلية مطلوبٍ بعددٍ من القضايا منها قضايا اغتصاب ومعاكسات هاتفية وتهديد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مركز شرطة العبيدية في شرطة المحافظة وبإسناد من قوات الأمن الوطني، قبضوا على شخصٍ من سكان محافظة قلقيلية، فارٍ من وجه العدالة منذ 5 سنوات، ومطلوب للشرطة على عدد من القضايا، منها: قضايا إغتصاب ومعاكسات هاتفية وتهديد .

وأكدت الشرطة، أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمه بحقه أصولاً.