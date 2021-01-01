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جامعة بيرزيت تُواصِل التعليم عن بعد غدا

الأحد 05 ديسمبر 2021 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بيرزيت تُواصِل التعليم عن بعد غدا



رام الله /سما/

 أعلنت جامعة بيرزيت، الأحد، بأن التعليم غدا الإثنين، 6 كانون أول 2021 سيكون عن بعد بالكامل، وبأنه لن تعقد أي نشاطات للطلبة داخل الجامعة، على أن تفتح الجامعة أبوابها للطلبة يوم الثلاثاء، والذي سيكون مخصصاً للامتحانات، كما تم الاعلان عنه سابقاً.

وأوضحت الجامعة في بيان صحفي، أن قرارها يأتي في ظل استمرار الجهود لاحتواء الاشكال الذي نشأ بين مجموعة من الطلبة خلال الأيام الماضية، مع السعي لعودة الأمور لطبيعتها قريباً.

وجدد الجامعة دعوتها للالتزام بالأنظمة والقوانين، في ظل التحديات والصعوبات الجمة المحيطة، مؤكدة على مساءلة التجاوزات والخروقات بغض النظر عن مرتكبيها.

ودع جميع مكونات أسرتها إلى الإضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ديمومة الجامعة كفضاء وطني تعددي، تصان فيه الحريات والحق في التعبير، وتستمر فيه الجامعة منارة للعلم والمعرفة، كما كانت وستبقى.

#جامعة بيرزيت

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