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المالية بغزة تعلن صرف بدل المواصلات للموظفين كاملاً ونقداً

الأحد 05 ديسمبر 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تعلن صرف بدل المواصلات للموظفين كاملاً ونقداً



غزة /سما/

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الأحد، عزمها صرف بدل المواصلات الخاص بالموظفين كاملا بشكل نقدي.

وبينت الوزارة في تصريح صحفي لها، أن القرار جاء بناء على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي، ونظراً لإيقاف خطوط الحافلات الخاصة بالموظفين.

ولفتت إلى أن الصرف سيكون مع دفعة الراتب دون إخضاعها لأية خصومات من طرف البنوك، حيث سيتم إضافة قيمة بدل المواصلات بقيد آخر في حساب الموظف.

وقالت: "إن موظفي وزارتي الصحة والتعليم وهيئة المعابر، ونظراً لاستمرار عمل حافلاتهم، سيتم بشكل استثنائي صرف بدل المواصلات الخاص بهم لهذا الشهر ضمن إجمالي الراتب خاضعا لمعادلة الصرف 60% كما كان معمول به في الشهور السابقة".

وأضاف "سيتم ذلك لحين الانتهاء من دراسة وتقييم الواقع الميداني الحقيقي لخطوط الحافلات والمستفيدين منها، حيث سيتوقف بدل المواصلات عن المستفيدين فعليا فقط من الحافلات".

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