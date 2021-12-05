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بطولة "نقابيون نحو القدس" تصل للمربع الذهبي وسط تنافس كبير بين الفرق الرياضية

الأحد 05 ديسمبر 2021 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطولة "نقابيون نحو القدس" تصل للمربع الذهبي وسط تنافس كبير بين الفرق الرياضية



غزة/سما/،

انطلقت في ملعب نادي الجزيرة الرياضي البطولة الكروية النوعية التي ينظمها تجمع النقابات المهنية الفلسطينية تحت عنوان "" نقابيون نحو القدس " تحت اشراف الدائرة الرياضية الحركية وشارك فيها 12 فريق من النقابات المهنية الفلسطينية في قطاع غزة.


وقال وائل البلبيسي مسئول لجنة الفعاليات في تجمع النفايات المهنية أن هذه البطولة الرياضية تأتي بمبادرة طيبة من تجمع النقابات للتأكيد على أهمية ممارسة النشاط الرياضي بكافة أنواعه وتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم هذه البطولة والتي تتمثل في زيادة فاعلية التواصل والتنسيق بين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة والاعتناء بصحة الجسد.

وأضاف " قد عقدت اللجنة المشرفة للبطولة بقيادة الأستاذ اياد الغلاييني اجتماعا خاصا للفرق المشاركة تم فيه مناقشة اللائحة الداخلية المنظمة للبطولة وتقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعات.

وشارك في البطولة 12 فريق نقابي هم: نقابة المهندسين وجمعية المحاسبين ونقابة الأطباء ونقابة المعلمين الحكوميين واتحاد نقابات البلديات ونقابة المهن الطبية الفنية، نقابة المهندسين الزراعيين، نقابة التحاليل الطبية، نقابة التمريض، نقابة العلاج الطبيعي، فريق كتلة المحاميين .

هذا وشهدت مباريات اليوم الأول للبطولة منافسة شديدة بين الفرق المتبارية، فيما أظهر اللاعبون قدرات فائقة على أرض الملعب نادي الجزيرة الرياضي.
وصعد لمباريات المربع الذهبي التي ستقام عصر يوم الجمعة المقبل ، كل من فريق المهندسين الزراعين سيواجه فريق المهن الهندسية ، في حين سيقابل فريق نقابة المهندسين نظيره فريق نقابة المحاسبين ، وبعدها ستكون مراحل تتويج الفائزين بالجوائز التقديرية ، وسط حضور الشخصيات الرياضية والنقابية .

يشرف على فعاليات البطولة كل من اياد الغلاييني وصالح مهنا وأحمد أبو دياب ومحمد مهنا ومحمد عبد المالك .



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#نقابيون نحو القدس #قطاع غزة

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