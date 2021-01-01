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إسرائيل تدرس تشغيل مطار عطروت بدلاً من رمات دافيد

الأحد 05 ديسمبر 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تدرس تشغيل مطار عطروت بدلاً من رمات دافيد



القدس المحتلة /سما/

كشفت صحفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الأحد، النقاب عن نية الحكومة الإسرائيلية تشغيل مطار عطروت بدلاً من رمات دافيد في البلاد.
 
وذكرت الصحيفة العبرية في ملُحقها الاقتصادي، أن اللجنة التي شكلتها وزيرة النقل في الحكومة ميراف ميخائيلي تبحث بدائل بناء مطار مدني في رمات دافيد، كما توجهت الوزيرة إلى المحامي شلومي هايسلر رئيس هيئة التخطيط القومي، تطالبه فيها بتأجيل المناقشة الأسبوع المقبل في اللجنة المركزية للقدس للمصادقة على بناء حي (استيطاني) في المطار.
 
وأوضحت الصحية أن ذلك يأتي بعد أسبوع من موافقة بلدية القدس على بناء حي يهودي يحتوي على آلاف الوحدات السكنية، على مساحة 1،243 دونم خارج الخط الأخضر، وقدمت الخطة إلى لجنة اللواء للمصادقة عليها، ومن المقرر مناقشتها غداً.

#الحكومة الاسرائيلية #مطار عطروت #اسرائيل

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