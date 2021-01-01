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الرئيس يصل الجزائر في زيارة رسمية

الأحد 05 ديسمبر 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل الجزائر في زيارة رسمية



الجزائر /سما/

 وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الرئيس على أرض مطار هواري بومـديـن الـدولي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس، ثم حيا سيادته أعضاء الوفد الجزائري، وعزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والجزائري، ثم استعرض الرئيس تشكيلة من الحرس الجمهوري وتشكيلة من القوات الثلاث للجيش الوطني الشعبي.

وحيا الرئيس أعضاء السلك الدبلوماسي، ثم بعد استراحة قصيرة في الصالة الشرفية توجه الرئيس إلى مقر إقامته.

ويرافق الرئيس كل من: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة.

#الرئيس عباس #الجزائر #فلسطين

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