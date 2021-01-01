أربع فرق تتأهل إلى نصف نهائي دوري مناظرات جامعات قطاع غزة

غزة /سما/

تأهلت أربع فرق جامعية إلى نصف نهائي دوري مناظرات جامعات قطاع غزة الذي تنظمه مؤسسة فلسطينيات للعام الثامن، بالتعاون مع مؤسسة أولف بالمة السويدية.

والفرق التي صعدت هي جامعة الإسراء، جامعة الأقصى، جامعة فلسطين، والجامعة الإسلامية، حيث من المنتظر أن تلتقي الفرق المتأهلة الأربعاء المقبل في مناظرتين يصعد بعدها فريقين إلى النهائي السبت القادم.

وقالت منى خضر منسقة فلسطينيات في قطاع غزة، إن المؤسسة تعقد الدوري هذا العام بعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ولكن كان هناك إصرارًا على العودة آملين أن يتمكّن الشباب من التغلّب على كل الظروف الصعبة، إيمانًا من فلسطينيات بقدرة الشباب وطاقاتهم.

وأضافت خضر إن ما يميز هذا الدوري هو أن المدربين كانوا من شبّان خاضوا تجربة المناظرات مع فلسطينيات سابقًا، موضحة إن أداء الفِرق المتناظرة خلال انعقاد الدوري يبعث على الأمل أن ثمة شبّان يستطيعون طرح رؤيتهم بالحجة والإقناع، ولا يتمترسون خلف الأفكار المغلقة القائمة على رفض الفكر المختلف دون نقاش.

وقالت عضو لجنة التحكيم تغريد العمور، إن هذا العام كان استثنائيًا في جهود مؤسسة فلسطينيات من أجل استكمال مسيرة دوي المناظرات مع ثمان جامعات، وهذا التواجد إنجاز كبير للمؤسسة وللطلبة اذلين رشحتهم جامعاتهم، وتحديدًا في ضوء انحسار الأنشطة اللامنهجية وتعطّل مسار مشاركتهم السياسية.

وتابعت إن المناظرات تشكّل أساسًا للطلبة للانطلاق بهذه المجموعات الطلابية كي تضيف لنفسها مسارًا جديدًا لتطوير والمهارات وصقلها عبر البحث المعمّق والقدرة على إدارة النقاش وبناء المعلومات والأهم القدرة على تقبّل الآخر وتعزيز مفهوم الاختلاف طالما أن الحوار البنّاء هو الفصيل.

والمقولات التي تناظرت عليها الفِرق هي: الأولى "هذا المجلس يرى أن هجرة الشباب من قطاع غزة إلى الخارج يضرّ بمستقبل القضية الفلسطينية" بين فريقي جامعتي القدس المفتوحة "مؤيد" والإسراء "معارض، والثانية "هذا المجلس يرى أن التعليم عن بُعد بسبب جائحة كورونا أثّر سلبًا على أداء ومهارات الطلبة، بين جامعة الأقصى "مؤيد" والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية "معارض".

المناظرة الثالثة بعنوان "هذا المجلس يرى أن المؤثرين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي ساهموا في ترويج خطاب الكراهية" بين فريق كلية فلسطين التقنية "مؤيد" وجامعة فلسطين "معارض"، والرابعة "هذا المجلس يرى أن الانتماء للأحزاب السياسية يحدّ من تفكير الشباب الفلسطيني" بين فريقي جامعة الأزهر "مؤيد" والإسلامية "معارض".

وكانت مؤسسة فلسطينيات أنهت مؤخرًا دوري مناظرات الضفة الغربية بين تسع جامعات فلسطينية ، فازت في ختامها جامعة النجاح الوطنية بدوري مناظرات الجامعات بالضفة.